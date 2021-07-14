В Монрепо вскрыли ящик спонтанной почты, которую придумал семилетней Тимофей

Санкт-Петербург, 14 июля. Спонтанную почту придумал и организовал семилетний мальчик Тимофей. Спустя год после ее создания ящик открыли в выборгском парке Монрепо.

Создатель спонтанной почты первый положил письмо в ящик. В тексте было много трогательных ошибок, и незнакомцы начали активно ему отвечать. Тимофей написал, что «жывет» недалеко от парка, приходит в Монрепо ловить со своим дедушкой рыбу и «желаеит» всем счастья.

Также мальчик отметил, что очень хочет, чтобы люди начали общаться через его почтовое отделение. Сейчас Тимофею уже исполнилось восемь лет, он умеет читать. И спустя год работы личной почты мальчика ящик открыли. В нем обнаружили ответы на письмо ребенка, рисунки и послания со своими желаниями.

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