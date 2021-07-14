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Жители Петербурга заметили обсерваторию на крыше частной школы «Газпрома»
Общество
Жители Петербурга заметили обсерваторию на крыше частной школы «Газпрома»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 июля. Частная школа компании «Газпром» на 800 мест открылась на Крестовском острове Петербурга в конце июня.

Первый учебный год для детей сотрудников компании начнется 1 сентября этого года. Недавно жители Северной столицы заметили на крыше здания купол обсерватории.

Однако горожане не знают, для чего она может понадобиться. Также в школе есть, киноклассы, спортзалы, типография и помещения для «свободного творчества», пишет «Мойка 78».

Профессиональный инвестор Андрей Шпиленко ранее озвучил плюсы переезда «Газпрома» в Петербург. По словам эксперта, переезд компании станет большим подспорьем в развитии города на Неве.

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