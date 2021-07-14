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Росприроднадзор внесет предостережение «Экострою» за мутные разводы на Малой Невке

  /   Обновлено: 14 июля 2021 18:53
Общество
Росприроднадзор внесет предостережение «Экострою» за мутные разводы на Малой Невке
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 14 июля. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора внесет предостережение СПб ГУП «Экострой» за мутные разводы на Малой Невке в Санкт-Петербурге.

Мутные разводы зафиксировали в акватории Малой Невки, где она впадает в реку Карповка рядом с домом №43 по Песочной набережной. Согласно сведениям, которые есть в управлении, «Экострой» проводит работы и расчищает Карповку. Из-за этого поднимается взвесь, и вода становится мутной.

Коричневые разводы есть не только на Карповке. Они также поступают в Малую Невку, которая является федеральным водным объектом. Чтобы не допустить природоохранных нарушений, компании предложили принять меры. Они должны предотвратить поступление мутных стоков в Невку. Контроль за исполнением будут осуществлять государственные инспекторы.

Северо-Западная транспортная прокуратура ранее начала проверку из-за падения за борт катера двух человек в Санкт-Петербурге. Случай произошел ночью на Малой Неве.

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