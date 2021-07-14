Умер заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин

Санкт-Петербург, 14 июля. На 74-ом году жизни скончался заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин. Причина смерти неизвестна.

Клуб «Зенит» выражает слова соболезнования родным и близким Рубина. Информация о дате и месте проведения траурного мероприятия пока не сообщалась.

Марк Абрамович Рубин родился 28 августа 1947 года. Он играл в футбольных клубах «Кировец», СКИФ «Ленинград», «Металлург» Новотроицка. В 1972 году начал работу тренером в псковском «Электроне». С 1973 по 1992 годы воспитал будущих чемпионов страны в составе «Зенита» в СДЮШОР «Смена». В 2005 его признали заслуженным тренером РФ.