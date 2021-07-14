Уроженца Азербайджана разыскивают по подозрению в изнасиловании петербурженки

Санкт-Петербург, 14 июля. Полиция разыскивает 31-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в изнасиловании девушки в Колпине, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В дежурную часть поступило заявление от 21-летней петербурженки, которая попросила привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. По словам потерпевшей, это произошло в салоне автомобиля, припаркованного под мостом Усть-Ижорского шоссе.

Личность предполагаемого насильника удалось установить. Его местонахождение выясняется. По данному факту проводится проверка.

Несколько недель назад аналогичный инцидент произошел в районе поселка Понтонный. Молодой азербайджанец изнасиловал 21-летнюю девушку в лесном массиве, его задержали по горячим следам.