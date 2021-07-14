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Реставраторы обнаружили лик Богородицы при проведении работ в Смольном монастыре
Общество
Реставраторы обнаружили лик Богородицы при проведении работ в Смольном монастыре
kgiop.gov.spb.ru  /  пресс-служба КГИОП

Санкт-Петербург, 14 июля. Лик Богородицы на золотом фоне обнаружен рабочими во время реставрации церкви святой Великомученицы Екатерины при Смольном монастыре в Санкт-Петербурге.

В советское время здание использовали как хранилище для документов. Там возвели многоэтажные стальные стеллажи для бумаг, которые доставляли на ярусы с помощью лифта. За такой шахтой и обнаружили декоративную отделку стен, рассказали на сайте городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Председатель комитета Сергей Макаров объяснил, что во время реставрации обнаружена масса находок, а также интересное наследие этапов бытования этого объекта. Он подчеркнул, что реставраторы постараются сохранить все, что дошло до сегодняшнего времени. Также в церкви были обнаружены росписи маслом по штукатурке с изображением святых мучениц середины XVIII века.

Как стало известно ранее, зеркала из дома Льва Толстого отреставрируют в Санкт-Петербурге. Их привезут из Ясной Поляны.

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смольный реставрация богородица
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