Петербургские врачи зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом

Санкт-Петербург, 14 июля. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в Санкт-Петербурге, согласно данным оперативного штаба.

Врачи выявили 13 июля почти на 100 случаев заражений меньше, чем в предыдущий день. В городе зафиксировали коронавирус у 1936 человек. Зарегистрировали 108 летальных исходов.

Российские врачи ранее выявили заболевание у 23 827 человек в 85 регионах за последние сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала бессимптомно у 10,7% из них. Зафиксировано 786 летальных исходов. Выздоровели от коронавируса еще 21 269 россиян.