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Петербургские врачи зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом

  /   Обновлено: 14 июля 2021 15:55
Общество
Петербургские врачи зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 14 июля. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в Санкт-Петербурге, согласно данным оперативного штаба.

Врачи выявили 13 июля почти на 100 случаев заражений меньше, чем в предыдущий день. В городе зафиксировали коронавирус у 1936 человек. Зарегистрировали 108 летальных исходов.

Российские врачи ранее выявили заболевание у 23 827 человек в 85 регионах за последние сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала бессимптомно у 10,7% из них. Зафиксировано 786 летальных исходов. Выздоровели от коронавируса еще 21 269 россиян.

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петербург заболеваемость коронавирус
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