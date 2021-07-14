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Профессиональный инвестор озвучил плюсы переезда «Газпрома» в Петербург
Экономика
Профессиональный инвестор озвучил плюсы переезда «Газпрома» в Петербург
пресс-служба «Лахта-центра»

Санкт-Петербург, 14 июля. Перенос места регистрации «Газпрома» принесет ряд преимуществ для Санкт-Петербурга, убежден эксперт по инвестициям Андрей Шпиленко.

Он отметил, что переезд компании из Москвы в Северную столицу обсуждался руководством давно. Однако только сейчас один из крупнейших налогоплательщиков страны решил окончательно сменить место прописки. Шпиленко напомнил, что в 2019 году «Газпром» выплатил в казну Москвы 86 млрд рублей, а в 2020-м — 20 млрд. Поэтому для Петербурга переезд компании станет большим подспорьем в развитии, считает эксперт, передает «Новый день».

По совам специалиста, размещение штаб-квартиры «Газпрома» также повлечет за собой создание в регионе новых рабочих мест. Вместе с холдингом в Петербург переедут и сервисные компании, за счет чего доходная часть городского бюджета вырастет до 150-200 млрд рублей в год.

Федеральная таможенная служба России ранее сообщила об увеличении экспортных доходов «Газпрома» на 57,7% за пять месяцев 2021 года. При этом поставки газа за границу выросли за это время на 15,3%.

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Газпром санкт-петербург финансы шпиленко
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