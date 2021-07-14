Воспламенение кровли жилого дома в Петербурге привело к вспышке газа

Санкт-Петербург, 14 июля. Сотрудники МЧС ведут борьбу с пожаром, который охватил дом на Томской улице. За возгоранием последовала вспышка газа, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Угрозы распространения пламени на другие жилые дома нет. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

По уточненным данным, вспыхнула кровля. В результате пожара был поврежден шкафной газорегуляторный пункт.

Ранее сообщение о пожаре поступало из Калининского района Северной столицы. Огонь бушевал в двухкомнатной квартире на Светлановском проспекте.