В Калининском районе Петербурга открылся новый пункт вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 14 июля. Жителям Калининского района Санкт-Петербурга рассказали об открытии нового мобильного пункта вакцинации против коронавируса.

Горожане смогут привиться от коронавирусной инфекции на втором этаже ТРК «Родео Драйв», который расположен на проспекте Культуры, сообщили в пресс-службе администрации Калининского района. Желающие смогут вакцинироваться с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 15:00. Процедуру будут проводить медики из 96-й поликлиники.

В пресс-службе подчеркнули, что пункт оборудован всем необходимым для вакцинации жителей. Там отметили, что в качестве препарата будет использоваться «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»).

Также в Калининском районе можно привиться в здании Финляндского вокзала. Помимо этого функционирует еще девять пунктов, где желающие смогут пройти процедуру вакцинации.

Власти Петербурга ранее рассказали, введут ли в городе систему QR-кодов. Развитие ситуации зависит от обстановки с коронавирусной инфекцией в городе.