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Начинающий инвестор отдал мошенникам 140 тыс. рублей в Петербурге

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:14
Происшествия
Начинающий инвестор отдал мошенникам 140 тыс. рублей в Петербурге
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 14 июля. Начинающий инвестор из Северной столицы планировал увеличить свои накопления, а оказался жертвой мошенников. Молодой мужчина отдал аферистам 140 тыс. рублей.

Потерпевший нашел злоумышленника в Instagram, где хозяин одного аккаунта рекламировал заработок денежных средств на торговой платформе и получение прибыли в размере 50% от вложенной суммы. Профиль был посвящен инвестированию, на что и клюнул житель Санкт-Петербурга, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина написал мошеннику, что готов инвестировать 23 тыс. рублей. В ответ ему прислали номер банковской карты, куда следовало перевести деньги. После этого средства вернулись на счет заявителя с прибылью ровно в 50%, как и обещал аферист. Мужчина поверил и проделал операции с деньгами несколько раз, вложив в «дело» последний раз 140 тыс. рублей. Получив такую большую сумму, злоумышленник перестал выходить на связь и удалил аккаунт.

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