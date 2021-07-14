Аномальная жара спровоцировала рост трагедий на воде в Петербурге

МВД на транспорте, МЧС и поисково-спасательная служба продолжают работать в усиленном режиме из-за всплеска происшествий на воде, которые фиксируют день ото дня. В Петербурге в связи с жаркой погодой туристы и местные жители ринулись к воде. Пляжи озер и Финского залива забиты сотнями отдыхающих, особенно велико их число в выходные дни. ФАН пообщался с заместителем начальника поисково-спасательной службы Петербурга (ПСС) по оперативной работе. Анатолий Пафомов рассказал, что, несмотря на все усилия в проведении профилактических мероприятий, уровень культуры поведения на воде остается достаточно низким.

«Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга в достаточной степени укомплектована спасательными судами, спасательной техникой и спасателями, тренировки с личным составом проведены. Организовано постоянное дежурство медицинских работников ПСС, а также развернуты две водолазные поисково-спасательные группы на станции №23 в Курортном районе и на центральной спасательной станции в Приморском районе. Регулярно, из года в год, в зависимости от сезона проводятся профилактические мероприятия. Летом спасатели проводят беседы с отдыхающими, особое внимание уделяется гражданам, отдыхающим с детьми», — говорит Анатолий Пафомов.

Несмотря на усилия спасательных подразделений и круглосуточные дежурства, в Петербурге после аномального потепления специалисты фиксируют рост пострадавших и погибших в воде. В июне из воды достали уже 18 погибших людей. Для сравнения: в прошлом году за это же время трагических случаев было всего 10. Несмотря на печальную статистику, есть и много случаев спасения людей, в этом году удалось спасти нескольких тонущих детей.

«Так, в Ижорском пруду четырехлетний ребенок выскользнул из круга и ушел под воду, спасли оказали первую помощь и передали его родителям. Был случай, когда во время визуального осмотра прибрежной зоны и акватории спасателями были замечены тонущие дети — это две девочки 2007 года рождения, в воде они находились без сопровождения взрослых, плавали в районе буйков, наглотались воды и начали тонуть, в результате были оперативно извлечены из воды и доставлены на берег. После осмотра медиками их госпитализировали в Детскую городскую больницу имени Раухфуса. Также на Среднем Суздальском озере во время патрулирования спасателями был замечен тонущий подросток 2005 года рождения, его взяли на борт, оказали первую помощь, после этого ребенок был госпитализирован в больницу», — продолжает заместитель начальника поисково-спасательной службы Петербурга по оперативной работе Анатолий Пафомов.

Большинство несчастных случаев происходят там, где купаться запрещено: это реки Нева, Фонтанка, Мойка, Малая Невка. Чаще всего сообщения о таких происшествиях приходят в ПСС из Петроградского, Василеостровского, Адмиралтейского районов, много случаев в Выборгском районе города на Суздальских озерах. Частой причиной гибели в запрещенных для купания местах становится сильное течение, ну и, конечно же, алкогольное опьянение. По статистике прошлого года, 85% тонущих взрослых были пьяны и купались в запрещенных местах. Дети же в основном гибнут из-за того, что остаются без присмотра родителей. По словам спасателей, к сожалению, это — нередкие случаи. Родители на отдыхе теряют бдительность, а находящиеся на дежурстве спасатели физически не могут наблюдать за каждым купающимся, ведь в жаркие дни на пляжах отдыхают сотни человек.

Нередко прыжки с мостов в Неву становятся причиной гибели людей. Мало кто из экстремалов подозревает, что в некоторых местах течение коварное и достигает двух метров в секунду. В таких условиях даже спасателям в снаряжении весом около сотни килограммов непросто работать. Ко всему прочему, нередко на воде страдают и те, кто решил в зной и жару прокатиться на лодке или посерфить.