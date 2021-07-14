Реакция россиян на исполнение гимна Украины в центре Петербурга удивила блогера из Крыма

Санкт-Петербург, 14 июля. Петербуржцы часто сталкиваются с музыкантом, исполняющим композиции в разных частях Северной столицы. Накануне известный в городе трубач сыграл гимн Украины на канале Грибоедова.

Музыканта зовут Михаил Тюменцев, но местные просто зовут его дядя Миша. Реакция жителей Северной столицы на гимн Украины поразила блогера из Севастополя. По его словам, люди и сотрудники правоохранительных органов спокойно проходят мимо, а некоторые горожане даже подтанцовывают.

«Видимо, жители Санкт-Петербурга отличаются интеллигентностью настолько, что толерантно относятся к музыканту, исполняющему гимн страны, где большинство жителей негативно относятся к России», — написал мужчина в своем блоге «Крымский украинец» на платформе «Яндекс.Дзен».

На некоторых кадрах видно, как под украинский гимн две девушки танцуют что-то, похожее на вальс. Блогер также задался вопросом, что было бы, если в центре Киева местные музыканты сыграют гимн России. По мнению автора канала, киевляне, вероятнее всего, не были бы так толерантны, как россияне.

Известный в Петербурге музыкант дядя Миша уже прославился и на Украине. В местных пабликах в соцсетях тиражируют видео с гимном страны в исполнении российского трубача на канале Грибоедова. Украинцы признаются, что исполнение гимна России в центре Киева вызвало бы у них только негативные эмоции. Однако нашлись и те, кто поблагодарил музыканта за творчество.

«Дядя Миша, ты голубь Мира в небе Санкт-Петербурга. Из Киева с уважением», — написал комментарий под одним из видео пользователь Валентин Загорянский.

Крымский блогер Александр Талызин ранее показал, как сейчас выглядит некогда пересохшее Аянское водохранилище. Из-за сильных ливней сейчас оно заполнено на 100%.