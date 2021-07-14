Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 14:49
14:49
Общество
Ближайшая суббота в Дагестане объявлена рабочим днем
14:48
Происшествия
Защищающий Сапегу и Дудникова белорусский адвокат сообщил о проблемах
14:48
Общество
Археологи нашли в Лондоне монеты железного века
14:47
Весь мир
Банкет в Детройте закончился убийством инвалида
14:47
Шоу-бизнес
Леонид Агутин назвал песню Басты, которую будут помнить вечно
14:46
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Китае
14:45
Происшествия
Московские правоохранители возбудили еще одно дело о поддельных медотводах от вакцинации
14:45
Общество
Стало известно, какие фестивали отменили в Крыму в июле из-за ситуации с COVID-19
14:43
Весь мир
ОАЭ и Саудовская Аравия достигли соглашения по добыче нефти в рамках ОПЕК+
14:41
Общество
Реконструкция музыкального училища имени Чайковского в Крыму обошлась в 70 миллионов
Все новости

Реакция россиян на исполнение гимна Украины в центре Петербурга удивила блогера из Крыма
Общество
Реакция россиян на исполнение гимна Украины в центре Петербурга удивила блогера из Крыма
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 июля. Петербуржцы часто сталкиваются с музыкантом, исполняющим композиции в разных частях Северной столицы. Накануне известный в городе трубач сыграл гимн Украины на канале Грибоедова.

Музыканта зовут Михаил Тюменцев, но местные просто зовут его дядя Миша. Реакция жителей Северной столицы на гимн Украины поразила блогера из Севастополя. По его словам, люди и сотрудники правоохранительных органов спокойно проходят мимо, а некоторые горожане даже подтанцовывают.

«Видимо, жители Санкт-Петербурга отличаются интеллигентностью настолько, что толерантно относятся к музыканту, исполняющему гимн страны, где большинство жителей негативно относятся к России», — написал мужчина в своем блоге «Крымский украинец» на платформе «Яндекс.Дзен».

На некоторых кадрах видно, как под украинский гимн две девушки танцуют что-то, похожее на вальс. Блогер также задался вопросом, что было бы, если в центре Киева местные музыканты сыграют гимн России. По мнению автора канала, киевляне, вероятнее всего, не были бы так толерантны, как россияне.

Известный в Петербурге музыкант дядя Миша уже прославился и на Украине. В местных пабликах в соцсетях тиражируют видео с гимном страны в исполнении российского трубача на канале Грибоедова. Украинцы признаются, что исполнение гимна России в центре Киева вызвало бы у них только негативные эмоции. Однако нашлись и те, кто поблагодарил музыканта за творчество.

«Дядя Миша, ты голубь Мира в небе Санкт-Петербурга. Из Киева с уважением», — написал комментарий под одним из видео пользователь Валентин Загорянский.

Крымский блогер Александр Талызин ранее показал, как сейчас выглядит некогда пересохшее Аянское водохранилище. Из-за сильных ливней сейчас оно заполнено на 100%.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Реакция россиян на исполнение гимна Украины в центре Петербурга удивила блогера из Крыма
петербург музыкант гимн украины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru