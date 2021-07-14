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«Этой истории фактически не было»: адвокат Тарасова о драке с участием бойца на вокзале

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:01
Происшествия
«Этой истории фактически не было»: адвокат Тарасова о драке с участием бойца на вокзале
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Санкт-Петербург, 14 июля. Адвокат бойца ММА Артема Тарасова Андрей Алешкин прокомментировал инцидент на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Накануне спортсмена с приятелем обвинили в нарушении порядка.

Юрист заявил, что потерпевший Андрей Сорокин не предъявлял никаких претензий к его подзащитному по поводу происходившего в поезде. А события на перроне разворачивались в присутствии сотрудников полиции, что исключает нападение на вице-президента «АльфаСтрахования» со стороны бойца ММА Тарасова.

«Этой истории фактически не было, человек зачем-то все выдумывает. Очень глупая история, тем более, что следствие это поддерживает без каких-то фактологических подтверждений», — поделился мнением адвокат Алешкин.

По словам госзащитника, кроме того, что нападения на перроне не могло быть из-за присутствия сотрудников полиции, есть еще одно обстоятельство, которое заставляет усомниться в доводах следствия. О якобы произошедшей стычке на перроне не было составлено ни одного рапорта, а также не был оформлен протокол о доставке Артема Тарасова в ОВД, подчеркнул адвокат Алешкин.

Сторона защиты не исключает, что потерпевший либо упал сам, либо был избит в поезде кем-то другим. В материалах дела есть информация о том, что Сорокин находился в состоянии алкогольного опьянения. Андрей Алешкин предположил, что потерпевший мог не помнить, что с с ним происходило в «Сапсане».

Ранее стало известно, что бойца ММА Артема Тарасова отпустили из полицейского участка. Причиной задержания якобы стала перепалка на вокзале с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным.

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