Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 13:16
13:16
Общество
В Москве может пройти голосование об обязательной вакцинации от коронавируса
13:15
Шоу-бизнес
Беременная стилист Ким Кардашьян продолжает появляться в шикарных образах
13:15
Армия
В МИД РФ рассказали о вероятности противостоянии ИГ и «Талибана» в Афганистане
13:13
Общество
Наследники бывшего мужа Пугачевой могут лишиться половины наследства
13:13
Происшествия
Омичка застала в постели со своим сожителем любовницу и перерезала ей горло
13:13
Видео
Коронавирус унес жизнь режиссера Александра Стефановича
13:12
Весь мир
Лобби или обида: Франция призывает отказаться от российской и китайской вакцин
13:10
Происшествия
Суд приговорил к колонии полицейского, выстрелившего в девочку из-за отказа в интиме
13:09
Общество
Эфир: Насколько комфортно жить инвалидам в России, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
13:06
Политика
Политолог Матвейчев назвал Грузию «протекторатом и шестеркой» США
Все новости

В Петербурге рецидивист согласился присмотреть за кошкой подруги и обокрал квартиру

  /   Обновлено: 14 июля 2021 12:56
Происшествия
В Петербурге рецидивист согласился присмотреть за кошкой подруги и обокрал квартиру
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Санкт-Петербург, 14 июля. В полицию Северной столицы обратилась 22-летняя девушка. Она заявила, что ее знакомый украл ценные вещи из квартиры, когда присматривал за кошкой.

Злоумышленник имел доступ в квартиру. Девушка попросила приглядывать за ее кошкой, пока она была в отъезде. Источник ФАН в правоохранительных органах заявил, что 24-летний знакомый потерпевшей похитил телевизор, мультиварку и спрятанные деньги.

Общая сумма ущерба составила почти 27 тыс. рублей. Также сообщалось, что вор был ранее судим за аналогичное преступление.

В подмосковном Красногорске задержали 23-летнего приезжего за кражу самоката с парковки, сообщало РИАМО. Компании нанесен ущерб в 46 тыс. рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Петербурге рецидивист согласился присмотреть за кошкой подруги и обокрал квартиру
кража санкт-петербург рецидивист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru