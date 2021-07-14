В Петербурге рецидивист согласился присмотреть за кошкой подруги и обокрал квартиру

Санкт-Петербург, 14 июля. В полицию Северной столицы обратилась 22-летняя девушка. Она заявила, что ее знакомый украл ценные вещи из квартиры, когда присматривал за кошкой.

Злоумышленник имел доступ в квартиру. Девушка попросила приглядывать за ее кошкой, пока она была в отъезде. Источник ФАН в правоохранительных органах заявил, что 24-летний знакомый потерпевшей похитил телевизор, мультиварку и спрятанные деньги.

Общая сумма ущерба составила почти 27 тыс. рублей. Также сообщалось, что вор был ранее судим за аналогичное преступление.

В подмосковном Красногорске задержали 23-летнего приезжего за кражу самоката с парковки, сообщало РИАМО. Компании нанесен ущерб в 46 тыс. рублей.