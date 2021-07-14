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Похолодание и ураганы могут прийти в Петербург после аномальной жары
Общество
Похолодание и ураганы могут прийти в Петербург после аномальной жары
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 июля. Длительная жара в Петербурге непременно завершится похолоданием, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако из-за резкой смены воздушных масс в городе на Неве могут возникнуть неблагоприятные погодные явления. В частности, речь идет об ураганах и смерчах.

Дело в том, что на смену горячим потокам воздуха придут холодные. При столкновении они могут создавать ливни и грозы, добавил синоптик и призвал горожан быть предельно осторожными в ближайшие дни.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее рассказал, почему из города не уходит африканский зной. Как оказалось, сейчас над европейской частью России стоит антициклон, блокирующий все движения воздушных масс с Атлантики.

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погода петербург дождь похолодание
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