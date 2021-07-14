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Поезд с полезными советами запустят в метро Петербурга
Общество
Поезд с полезными советами запустят в метро Петербурга
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Ивашин

Санкт-Петербург, 14 июля. Новый поезд с полезными советами будет курсировать в метрополитене Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут читать интересующие сведения через QR-коды.

QR-коды разместят на стенах в вагонах нового состава в городском метро. Состав запустят на красной линии. Желающие смогут через изображения открыть нужный сайт и прочитать информацию по интересующей теме.

Статьи будут посвящены различным сферам жизни. Среди них, правила получения материнского капитала, способы сэкономить время при посещении врача в поликлинике, как составить свой план на проведение культурного досуга, информация о защите личных данных в интернете и советы по развитию своего бизнеса. Готовность поезда составляет 95%.

Метрополитен могут открыть в Красноярске уже к 2024 году. Об этом ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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поезд советы qr-коды
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