Поезд с полезными советами запустят в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 14 июля. Новый поезд с полезными советами будет курсировать в метрополитене Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут читать интересующие сведения через QR-коды.

QR-коды разместят на стенах в вагонах нового состава в городском метро. Состав запустят на красной линии. Желающие смогут через изображения открыть нужный сайт и прочитать информацию по интересующей теме.

Статьи будут посвящены различным сферам жизни. Среди них, правила получения материнского капитала, способы сэкономить время при посещении врача в поликлинике, как составить свой план на проведение культурного досуга, информация о защите личных данных в интернете и советы по развитию своего бизнеса. Готовность поезда составляет 95%.

Метрополитен могут открыть в Красноярске уже к 2024 году. Об этом ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.