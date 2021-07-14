Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 10:13
10:11
Происшествия
Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации
10:07
Общество
Тротуары рядом со Смольным в Петербурге ночью выкрасили в красный цвет
10:06
Происшествия
Депутата из Тобольска заподозрили в наезде на полицейского
10:06
Общество
Врач Гальперин назвал веские причины для медотвода от вакцинации
10:03
Политика
Захарова назвала строго репрессивным новый закон о полиции в Великобритании
10:02
Происшествия
Труп инспектора нашли в сгоревшем катере в Охотском море
09:57
Евро 2020
Принц Уильям осудил болельщиков за расизм по отношению к сборной Англии
09:54
Экономика
Цены на соль в России могут резко вырасти
09:54
Армия
Пропавшую в 1944 году советскую подлодку М-96 обнаружили на дне Финского залива
09:51
Политика
Американские власти запретили ввоз собак из более 100 стран
Все новости

Медики госпитализировали выловленного из Невы мужчину с травмой позвоночника

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:01
Происшествия
Медики госпитализировали выловленного из Невы мужчину с травмой позвоночника
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 июля. Сотрудники МЧС выловили мужчину из Невы. Спасательная операция проходила на Пискаревском проспекте, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью. Сотрудников МЧС вызвали очевидцы. Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у него перелом позвоночника. Обстоятельства происшествия не установлены.

Согласно статистике, с начала лета в водоемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области утонули 82 человека, среди которых и дети. Аномальная жара в регионе может вывести регион в лидеры антирейтинга по числу утонувших.

Вернуться назад

петербург нева утонувший
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru