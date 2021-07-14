Медики госпитализировали выловленного из Невы мужчину с травмой позвоночника

Санкт-Петербург, 14 июля. Сотрудники МЧС выловили мужчину из Невы. Спасательная операция проходила на Пискаревском проспекте, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью. Сотрудников МЧС вызвали очевидцы. Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у него перелом позвоночника. Обстоятельства происшествия не установлены.

Согласно статистике, с начала лета в водоемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области утонули 82 человека, среди которых и дети. Аномальная жара в регионе может вывести регион в лидеры антирейтинга по числу утонувших.