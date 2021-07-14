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Синоптик Леус предупредил петербуржцев о грозах и кратковременных дождях
Общество
Синоптик Леус предупредил петербуржцев о грозах и кратковременных дождях
Невские Новости  /  Юлия Митина

Санкт-Петербург, 14 июля. Среда может принести петербуржцам кратковременные дожди, однако это никак не отразится на жаркой погоде, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу эксперта, в атмосфере над Северной столицей 14 июля будут господствовать прогретые и неустойчивые воздушные массы. Как рассказал Леус, во второй половине среды по городу могут пройти кратковременные дожди и грозы.

«При этом температурный фон изменится мало и останется близким к рекордным значениям», — поделился специалист.

Температура воздуха сегодня составит от +31 до +33 градусов Цельсия, добавил эксперт. Предыдущий температурный рекорд 14 июля был установлен в 2010 году, когда столбики термометров поднялись до отметки +32,5 градуса.

Температура в Москве будет достигать 34 градусов тепла, одновременно с этим по городу пройдет кратковременный дождь и гроза. Как сообщалось ранее, об этом рассказали в Гидрометцентр России.

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