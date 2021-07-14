Синоптик объяснил причину непрекращающейся жары в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июля. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, почему из города не уходит африканский зной.

По его словам, сейчас над европейской частью страны стоит антициклон, который блокирует все движения воздушных масс с Атлантики. Из-за этого в городах установилась сухая и жаркая погода, пишет «Петербургский дневник».

«Так как антициклон блокирующий, стоит выше 5–7 километров, то он удерживает горячий воздух. То же самое происходит над Черным морем. Только там вместо антициклона стоит циклон, поэтому там дожди», — рассказал синоптик.

Скоро антициклоны уйдут на юг, и там будет жаркая и сухая погода. Дожди в Санкт-Петербурге ожидаются уже в ближайшие выходные. Температура воздуха понизится до 25–27 градусов. На следующей неделе город накроют ливни и станет намного прохладнее, сказал Колесов.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода на территории России сохранится до конца лета.