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Петербургские МФЦ приняли 46 тыс. обращений по программе детского туркэшбека

  /   Обновлено: 14 июля 2021 06:24
Общество
Петербургские МФЦ приняли 46 тыс. обращений по программе детского туркэшбека
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 14 июля. МФЦ Санкт-Петербурга с 19 апреля приняли больше 46 тысяч обращений по программе детского туристического кэшбека с покупки путевки в лагерь.

Больше 13 тысяч заявок приняли на оплату полной стоимости путевки для льготников. Более 33 тысяч заявлений оформили на получение части цены путевки детей, родители которых работают. Соответствующей информацией поделился Комитет по информатизации и связи.

Подать заявление на четвертую летнюю смену нужно до 6 августа, однако 15 июля является последним днем для подачи документов на оплату полной цены путевки в лагерь на третью смену.

Ранее правительство выделило 4,5 миллиарда рублей на оплату программы детского туристического кэшбека в России. Оформление проходит на сайте «Госуслуги».

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мфц лагерь кэшбек
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