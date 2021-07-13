Скорость электросамокатов ограничили до 20 км/ч в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июля. Скорость электросамокатов ограничили до 20 километров в час в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что в некоторых центральных зонах электросамокаты смогут развивать лишь до 10–15 километров в час. Соответствующей информацией поделился городской комитет по транспорту. Пресс-служба отметила, что во вторник прошло заседание, на котором внесли обновления в правила использования электросамокатов на территории Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Недавно власти Новосибирска также ввели правила для электросамокатчиков. Городская мэрия ограничила работу кикшеринговых организаций.