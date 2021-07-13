Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 00:59
00:50
Политика
Путин выразил обеспокоенность о начале работы по проекту «Анти-Россия»
00:49
Общество
Власти Гренландии вновь ввели масочный режим в общественных местах
00:47
Общество
Судья рассказал, будет ли искусственный интеллект выносить приговор в России
00:40
Общество
Минэкономразвития выступил против продажи единственного жилья должников
00:33
Общество
Водителям объяснили, как взыскивать ущерб с несовершеннолетних виновников ДТП
00:31
Общество
Специалисты рассказали о борьбе с неуловимыми ворами металлолома
00:30
Общество
Россияне активно подают заявки на школьные выплаты через госуслуги
00:28
Экономика
Ряд банков упростил условия получения ипотеки в России
00:24
Общество
Плавающие ставки по ипотеке предложили запретить в России
00:23
Общество
Часть штрафов с видеокамер могут отменить в России
Все новости

Скорость электросамокатов ограничили до 20 км/ч в Петербурге
Общество
Скорость электросамокатов ограничили до 20 км/ч в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 июля. Скорость электросамокатов ограничили до 20 километров в час в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что в некоторых центральных зонах электросамокаты смогут развивать лишь до 1015 километров в час. Соответствующей информацией поделился городской комитет по транспорту. Пресс-служба отметила, что во вторник прошло заседание, на котором внесли обновления в правила использования электросамокатов на территории Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Недавно власти Новосибирска также ввели правила для электросамокатчиков. Городская мэрия ограничила работу кикшеринговых организаций.

Вернуться назад

петербург правила электросамокат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru