Петербургский суд рассмотрит апелляцию по делу депутата Резника 4 августа

Санкт-Петербург, 13 июля. Суд назначил на 4 августа апелляцию по избранной для Максима Резника мере пресечения, сообщается в его Telegram-канале.

Процесс состоится в Санкт-Петербургском городском суде. Соратники Резника призвали поддержать одиозного депутата.

Ранее сообщалось, что адвокат намерен обжаловать меру пресечения для Резника. Юрист также предлагал отпустить клиента под залог в полмиллиона рублей.

Член Законодательного собрания Петербурга обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Интерес со стороны правоохранителей появился к нему после рейда. Полицейские получили информацию о нарколаборатории в одной из квартир. В помещении правоохранители нашли запрещенные вещества и мини-лабораторию по производству наркотиков. Выяснилось, что в ней работал один из родственников депутата. В квартире на момент рейда находился сам Резник.