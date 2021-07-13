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Студент устроил пожар в общежитии из-за ссоры с возлюбленной в Петербурге
Происшествия
Студент устроил пожар в общежитии из-за ссоры с возлюбленной в Петербурге
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Санкт-Петербург, 13 июля. Пожар произошел в жилом здании на улице Пражская, 16. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Огонь вспыхнул в студенческом общежитии Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. По предварительным данным, причина пожара умышленный поджог. Молодой человек поругался со своей возлюбленной и поджег этаж.

Ранее петербургские спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе города. Огонь охватил трехкомнатную коммунальную квартиру. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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