Студент устроил пожар в общежитии из-за ссоры с возлюбленной в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июля. Пожар произошел в жилом здании на улице Пражская, 16. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Огонь вспыхнул в студенческом общежитии Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. По предварительным данным, причина пожара — умышленный поджог. Молодой человек поругался со своей возлюбленной и поджег этаж.

Ранее петербургские спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе города. Огонь охватил трехкомнатную коммунальную квартиру. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.