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Труп неизвестного мужчины выловили из Фонтанки

  /   Обновлено: 13 июля 2021 18:06
Происшествия
Труп неизвестного мужчины выловили из Фонтанки
Невские Новости

Санкт-Петербург, 13 июля. Тело неустановленного мужчины обнаружили в реке Фонтанке. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, сообщает источник ФАН.

На вид утонувшему около 25 лет, рост 170-175 см. У него азиатская внешность , а также есть усы и черная борода. Мужчина был одет в кроссовки, шорты и футболку. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

В Подмосковье из-за невнимательности родителей погиб пятилетний мальчик-гражданин иностранного государства. Как стало известно ФАН, ребенок утонул, не дождавшись помощи взрослых.

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