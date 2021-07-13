Труп неизвестного мужчины выловили из Фонтанки

Санкт-Петербург, 13 июля. Тело неустановленного мужчины обнаружили в реке Фонтанке. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, сообщает источник ФАН.

На вид утонувшему около 25 лет, рост 170-175 см. У него азиатская внешность , а также есть усы и черная борода. Мужчина был одет в кроссовки, шорты и футболку. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

В Подмосковье из-за невнимательности родителей погиб пятилетний мальчик-гражданин иностранного государства. Как стало известно ФАН, ребенок утонул, не дождавшись помощи взрослых.