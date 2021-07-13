Уроженца Донецка обокрали на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 13 июля. В полицию Северной столицы обратился 33-летний уроженец Донецка. Он заявил, что неизвестный на улице Дыбенко похитил у него рюкзак с личными вещами.

Мужчина возвращался поздно вечером домой от своего друга. Он решил присесть на скамейку, в это время к нему подошел неизвестный и попросил закурить. После злоумышленник схватил рюкзак, принадлежащий заявителю, и бросился бежать. Там находились: кнопочный телефон, кошелек с документами. Материальный ущерб составил почти 2,5 тыс. рублей.

После кражи мужчина почувствовал боль в сердце, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. Прохожие вызвали ему скорую. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность похитителя.

Неизвестный обчистил квартиру на канале Грибоедова, сообщал ФАН. Злоумышленник похитил несколько мобильных телефонов, планшет и наручные часы. Общая сумма ущерба составила 115 тыс. рублей.