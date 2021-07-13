Суд вынес приговор жителю Колпино, захватившему в заложники шестерых детей

Санкт-Петербург, 13 июля. Колпинский районный суд вынес приговор Денису Бельтюкову, который захватил в заложники шестерых детей в ноябре прошлого года.

Он удерживал ребят в квартире и угрожал им убийством, требуя привести супругу. Суд назначил петербуржцу полтора года колонии-поселения.

Сам Бельтюков заявлял, что «жена загуляла и решила вызвать полицию», а сам он два дня сидел дома с детьми. Захватчик утверждал, что ребята играют в компьютерные игры и смотрят телевизор, однако до этого он высказывался о намерении зарубить их топором.