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Суд вынес приговор жителю Колпино, захватившему в заложники шестерых детей

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:38
Происшествия
Суд вынес приговор жителю Колпино, захватившему в заложники шестерых детей
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 13 июля. Колпинский районный суд вынес приговор Денису Бельтюкову, который захватил в заложники шестерых детей в ноябре прошлого года.

Он удерживал ребят в квартире и угрожал им убийством, требуя привести супругу. Суд назначил петербуржцу полтора года колонии-поселения.

Сам Бельтюков заявлял, что «жена загуляла и решила вызвать полицию», а сам он два дня сидел дома с детьми. Захватчик утверждал, что ребята играют в компьютерные игры и смотрят телевизор, однако до этого он высказывался о намерении зарубить их топором.

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