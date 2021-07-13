Петербуржец заявил о краже рюкзака из камеры хранения в супермаркете

Санкт-Петербург, 13 июля. Неизвестный злоумышленник похитил рюкзак из камеры хранения, расположенной в супермаркете на улице Дыбенко, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратился 34-летний житель Северной столицы, который работает специалистом по безопасности. Он рассказал, что оставил сумку в шкафчике и отправился за покупками. Вернувшись, он обнаружил отсутствие своих личных вещей.

Материальный ущерб составляет 5 тысяч рублей и является значительным для заявителя. В магазине имеется видеонаблюдение, стражи порядка уже направили запрос на получение записи.

Еще одна кража произошла в Петербурге несколько дней назад. Мужчина и женщина пришли в гости к знакомому, дождались, пока он уснет, и похитили деньги с его карты.