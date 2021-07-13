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Петербуржцы предстанут перед судом за незаконную продажу топлива на 27 млн рублей

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:26
Происшествия
Петербуржцы предстанут перед судом за незаконную продажу топлива на 27 млн рублей
pixabay.com  /  nastogadka

Санкт-Петербург, 13 июля. Заместитель прокурора Ленобласти утвердил обвинение в отношении двух жителей Северной столицы, которые торговали топливом без лицензии.

Следователями было установлено, что граждане в период с января 2019 по февраль 2020 года эксплуатировали объект с оборудованием для производства горючей жидкости в Гатчинском районе и наладили незаконную продажу топлива. Всего им удалось реализовать продукцию на более чем 27 млн рублей.

В феврале 2020 года правоохранители пресекли деятельность злоумышленников и возбудили в отношении них уголовное дело. В ближайшее время производство передадут в суд для рассмотрения по существу.

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петербург уголовное дело топливо незаконная продажа
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