Петербуржцы предстанут перед судом за незаконную продажу топлива на 27 млн рублей

Санкт-Петербург, 13 июля. Заместитель прокурора Ленобласти утвердил обвинение в отношении двух жителей Северной столицы, которые торговали топливом без лицензии.

Следователями было установлено, что граждане в период с января 2019 по февраль 2020 года эксплуатировали объект с оборудованием для производства горючей жидкости в Гатчинском районе и наладили незаконную продажу топлива. Всего им удалось реализовать продукцию на более чем 27 млн рублей.

В феврале 2020 года правоохранители пресекли деятельность злоумышленников и возбудили в отношении них уголовное дело. В ближайшее время производство передадут в суд для рассмотрения по существу.