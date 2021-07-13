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Маленькая петербурженка выпала из окна и разбилась насмерть

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:35
Происшествия
Маленькая петербурженка выпала из окна и разбилась насмерть
pixabay.com/PD  /  Dmitry_Belov

Санкт-Петербург, 13 июля. Девочка 2019 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

Трагедия произошла около 17:50. По словам матери, девочка находилась на кухне и ела, сидя на стуле. В какой-то момент она забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Женщина не успела отреагировать, она отметила, что из-за жары окна в квартире были открыты практически всегда, но дочь никогда не проявляла к ним интерес.

По данному факту проводится проверка. Мать погибшей была судима за кражу, а отец неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за наркотики, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще одна двухлетняя девочка погибла в Оренбурге при аналогичных обстоятельствах. Она находилась дома с мамой и братом, но в какой-то момент оказалась без присмотра и упала с 12-го этажа.

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