Стрелявшей в людей петербурженке грозит тюремный срок

Санкт-Петербург, 13 июля. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело против жительницы Санкт-Петербурга, которая устроила стрельбу на юго-востоке города. Женщина ранила прохожую в лицо.

Несчастный случай, который мог закончиться трагически, произошел у станции метро «Улица Дыбенко». Там 31-летняя злоумышленница открыла огонь из пневматического пистолета по прохожим, сообщает источник в полиции.

По словам правоохранителей, задержанная грубо нарушала общественный порядок, оскорбляла окружающих и проявляла к ним открытое неуважение. Затем выхватила оружие и три раза выстрелила в толпу горожан. В результате атаки другая петербурженка получила проникающее пулевое ранение в область лица. Против агрессивной дамы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Ранее у жителя Подольска изъяли пистолет и более 200 патронов различного калибра. Молодого человека подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщало РИАМО.