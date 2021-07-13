Названа главная задача комитета по социальной политике Петербурга

Санкт-Петербург, 13 июля. Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков принял участие в брифинге, посвященном 30-летию возглавляемой им структуры.

Мероприятие состоялось в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», разговор шел об истории, задачах и направлениях деятельности комитета. Его создали в непростое время, когда основным вопросом было обеспечение своевременных выплат пенсий. В то время люди не получали зарплату годами, и часто вместо денег им выдавали товары, полученные предприятием по бартеру. Именно тогда сформировался системный подход по всем направлениям деятельности.

По словам Ржаненкова, сейчас комитет обслуживает 3 миллиона человек, разделенных на 85 различных категорий горожан. Круг подопечных включает 1,5 млн пенсионеров, 700 тыс. семей, в которых воспитываются более 900 тыс. детей. Также есть многодетные семьи, инвалиды, афганцы, чернобыльцы и т. д. Для их обеспечения создана законодательная база с полным бюджетным финансированием на федеральном и региональном уровнях. Бюджет комитета вырос в разы, появились новые функции.

В этих условиях основной задачей становится поиск возможностей для начисления для достойной пенсии. Решение дается непросто. Изменился пенсионный возраст, появилось много людей, которым требуется системная поддержка, так как выплачиваемые им пособия не слишком большие. Ветераны войны и жители блокадного Ленинграда, например, имеют приличные пенсии, но у остальной части пенсионеров выплаты находятся на низком уровне, то есть без дополнительных мер социальной помощи пришлось бы очень тяжело.

Поддержка оказывается по нескольким направлениям: оплата проезда, дополнительных медицинских услуг, льготы при оплате услуг ЖКХ, социальное такси для инвалидов, тревожная кнопка, проживание с сопровождением. Во многом это заслуга правильной политики губернатора, участия общественных и некоммерческих организаций, добровольцев. Опыт, полученный петербургским комитетом по социальной политике, используется и другими субъектами Федерации, отметил Ржаненков.

Одной из мер поддержки населения в период распространения коронавирусной инфекции является бесплатная вакцинация. Чтобы сделать процесс получения прививки более доступным, власти Северной столицы решили установить специальный шатер в Парке 300-летия.