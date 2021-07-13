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Вечеринка в Рыбацком закончилась поножовщиной и уголовным делом
Происшествия
Вечеринка в Рыбацком закончилась поножовщиной и уголовным делом
shutterstock.com  /  diy13

Санкт-Петербург, 13 июля. Молодой человек попал в больницу с ножевым ранением после вечеринки в Невском районе города, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В дежурную часть позвонила тетя 25-летнего пострадавшего и рассказала, что приятель ударил его ножом после совместного распития алкоголя. Юношу в тяжелом состоянии увезли в реанимацию, где у него диагностировали колото-резаную рану живота, токсическую энцефалопатию и ссадину правой плечевой области.

Информацию подтвердила сестра потерпевшего, которая тоже присутствовала на вечеринке. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого объявили в розыск, он может передвигаться на синей Audi.

Похожий случай произошел в Кабардино-Балкарии несколько дней назад. Местного жителя доставили в больницу с ножом в глазу, врачам удалось спасти его жизнь, сообщал сайт 360tv.ru.

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