Ржаненков рассказал, как Петербург борется с коронавирусом

Санкт-Петербург, 13 июля. Председатель комитета по социальной политике администрации Санкт-Петербурга Александр Ржаненков объяснил, как городу удалось пережить всплеск коронавируса.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся брифинг с участием Ржаненкова, приуроченный к 30-летию комитета по социальной политике. Соответствующую структуру распорядился создать бывший мэр Ленинграда Анатолий Собчак. Она призвана помогать петербуржцам: адресные меры поддержки на сегодняшний день получают 3 млн человек.

Отвечая на вопрос о том, как Северной столице удалось благополучно пережить всплеск пандемии, чиновник отметил, что ключевую роль в этом сыграли своевременное реагирование и слаженные действия властей.

«Своевременные принятия мер, организованных действий, позиции правительства, федерального и регионального, потому что были даны те полномочия, которые нужно было оперативно применить в крайних условиях, они были делегированы губернатором, и Александр Дмитревич (Беглов. — Прим. ФАН) оказался в тяжелейших условиях. Законодательное собрание и правительство приняли адекватные меры», — подчеркнул он.

Что касается вакцинации от COVID-19, никого из сотрудников комитета не нужно было убеждать. По словам Ржаненкова, среди персонала — уже более 50% привитых. Есть, безусловно, и переболевшие, но, несмотря на это, они не отказываются от вакцины.

Фармбаза Санкт-Петербурга накануне приняла новую партию вакцины «КовиВак», насчитывающую 8580 доз препарата.