В Парке 300-летия Петербурга начали собирать шатер для вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 13 июля. Администрация Приморского района рассказала, что прийти за прививкой против коронавируса можно будет через один-два дня.

В Парке 300-летия Петербурга во вторник, 13 июля, начнут установку первого в городе шатра для вакцинации от коронавирусной инфекции. Партию препарата против COVID-19 для шатра должны были доставить в Петербург еще накануне. Также другие шатры поставят на 8 и 9-й линиях Васильевского острова. Они будут расположены возле станции метро «Василеостровская».

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана подчеркнул, что дополнительные кабинеты для прохождения процедуры вакцинации открыли также в 11 частных медицинских учреждениях. Привиться от коронавируса можно в торговых центрах «Пик», «Французский бульвар» и «Питерлэнд». В ближайшее время пункт вакцинации планируют открыть в Кировском универмаге, сообщил специалист.

В Петербурге ранее запустили интерактивную карту для поиска талонов на вакцинацию. Разработкой занимались городской Комитет по здравоохранению и Медицинский информационно-аналитический центр.