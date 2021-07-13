Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 14:12
14:10
Политика
Путин выразил соболезнования после пожара в больнице Ирака
14:03
Россия
Севастополец рассказал, где в городе-герое найти уютное безлюдное место для отдыха
14:01
Происшествия
Забравшийся на карниз иркутянин вернул ребенка в квартиру
14:00
Весь мир
Какие дивиденды США хотят извлечь из афганского провала? Колонка Евгения Беня
13:59
Происшествия
Взявший в заложники сына житель Иркутска просил бутылку водки
13:58
Политика
МИД России поддержал Кубу в борьбе с массовыми беспорядками
13:55
Экономика
Значительное падение рынка слияний и поглощений зафиксировано в России
13:54
Политика
Лукашенко призвал сконцентрировать внимание на безопасности России и Белоруссии
13:47
Экономика
Названа главная задача комитета по социальной политике Петербурга
13:45
Политика
Лукашенко сообщил Путину об антибелорусском терроре Запада
Все новости

В Парке 300-летия Петербурга начали собирать шатер для вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:55
Общество
В Парке 300-летия Петербурга начали собирать шатер для вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 июля. Администрация Приморского района рассказала, что прийти за прививкой против коронавируса можно будет через один-два дня.

В Парке 300-летия Петербурга во вторник, 13 июля, начнут установку первого в городе шатра для вакцинации от коронавирусной инфекции. Партию препарата против COVID-19 для шатра должны были доставить в Петербург еще накануне. Также другие шатры поставят на 8 и 9-й линиях Васильевского острова. Они будут расположены возле станции метро «Василеостровская».

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана подчеркнул, что дополнительные кабинеты для прохождения процедуры вакцинации открыли также в 11 частных медицинских учреждениях. Привиться от коронавируса можно в торговых центрах «Пик», «Французский бульвар» и «Питерлэнд». В ближайшее время пункт вакцинации планируют открыть в Кировском универмаге, сообщил специалист.

В Петербурге ранее запустили интерактивную карту для поиска талонов на вакцинацию. Разработкой занимались городской Комитет по здравоохранению и Медицинский информационно-аналитический центр.

Вернуться назад

петербург вакцинация коронавирус шатер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru