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Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:39
Происшествия
Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 13 июля. Сотрудники полиции нашли пропавшую Викторию Д., которая занимала должность менеджера по закупкам одного крупного предприятия Санкт-Петербурга, в психиатрической больнице № 3.

Заявление об исчезновении 38-летней петербурженки подал руководитель службы закупок и логистики завода. По словам заявителя, сотрудница несколько дней назад попросила предоставить ей один день за свой счет по причине плохого самочувствия и с тех пор на связь не выходила. Об инциденте сообщил источник в правоохранительных органах.

Спустя несколько дней после просьбы женщины начальник принялся ее разыскивать по телефону, электронной почте и в социальных сетях. Когда это не принесло никаких результатов, мужчина пошел в полицию. По переданным им приметам стражи порядка нашли пропавшую. Оказалось, что петербурженку доставили в психиатрическую больницу № 3.

Ранее в Красногорске нашли пропавшую несколько дней назад пожилую женщину. Пенсионерка сидела на скамейке в Городском парке, сообщало РИАМО.

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