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Росгвардия рассказала об обеспечении безопасности в Петербурге во время Евро-2020
Общество
Росгвардия рассказала об обеспечении безопасности в Петербурге во время Евро-2020
Пресс-служба Росгвардии по Петербургу

Санкт-Петербург, 13 июля. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии с 30 мая по 12 июля обеспечивали безопасность при проведении в Северной столице чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Всего на Евро-2020 работали около 3,7 тыс. человек. Они сопровождали сборные команд из России, Финляндии, Бельгии, Словакии, Швеции, Польши, Испании и Швейцарии во время их нахождения в Петербурге, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На протяжении семи футбольных матчей сотрудники Росгвардии следили за безопасностью на стадионе «Санкт-Петербург» и в фан-зонах на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также на СКК «Юбилейный». Полицейские и росгвардейцы выявили более 250 нарушений в области оборота оружия.

Курсанты со знанием языков помогли более 1,6 тыс. иностранным гражданам. Экипажи усиленно патрулировали улицы и общественные пространства. Всех росгвардейцев перед чемпионатом привили и раздали медицинские маски.

В Артеме команда Росгвардии задержала мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщало издание Deita. Его поймали за угрозу расправы над женщиной в квартире дома на улице Кирова.

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санкт-петербург росгвардия евро-2020
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