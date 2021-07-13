Жителей Ленинградской области предупредили о ливнях, грозах и граде 13 июля

Санкт-Петербург, 13 июля. Главное Управление МЧС РФ по Ленобласти предупреждает о грозах с порывистым ветром до 15 м/с во вторник, 13 июля.

Специалисты напоминают, что в настоящее время на территории региона действует штормовое предупреждение. Спасатели предупредили жителей, что по этой причине необходимо быть осторожными. Так, с 11:00 до 14:00 часов 13 июля ожидается ухудшение погоды. Автомобилистам также напомнили о повышенном внимании на дорогах.

Петербуржцев ранее предупредили о долгожданном похолодании. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.