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Жителей Ленинградской области предупредили о ливнях, грозах и граде 13 июля

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:17
Общество
Жителей Ленинградской области предупредили о ливнях, грозах и граде 13 июля
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 июля. Главное Управление МЧС РФ по Ленобласти предупреждает о грозах с порывистым ветром до 15 м/с во вторник, 13 июля.

Специалисты напоминают, что в настоящее время на территории региона действует штормовое предупреждение. Спасатели предупредили жителей, что по этой причине необходимо быть осторожными. Так, с 11:00 до 14:00 часов 13 июля ожидается ухудшение погоды. Автомобилистам также напомнили о повышенном внимании на дорогах.

Петербуржцев ранее предупредили о долгожданном похолодании. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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