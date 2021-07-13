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Петербуржцев предупредили о долгожданном похолодании

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:10
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Общество
Петербуржцев предупредили о долгожданном похолодании
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 июля. Жителей Петербурга в скором времени ожидает похолодание, сопровождающееся дождями. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик посоветовал петербуржцам наслаждаться жаркой погодой, пока есть такая возможность. По его словам, в третьей декаде июля станет заметно прохладнее. Об этом Леус сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Жара в Северной столице тем временем продолжает набирать обороты. Так, 13 июля в городе прогнозируется повышение температуры до +31...+33 градусов.

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