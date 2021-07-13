Синоптики спрогнозировали очередное повышение температуры в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июля. Жара в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты. До среды будет сохраняться температура выше 30 градусов, предупредили синоптики.

Во вторник, 13 июля, в Северной столице прогнозируется переменная облачность. Столбик термометра днем поднимется до 31–33 градусов, что на десять показателей выше нормы, отметили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Прогрелись воды в Неве и Финском заливе. Температура в водоемах достигла отметки в 23–25 градусов. В среду, 14 июля, ожидается до 34 градусов тепла. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в четверг.

Небольшое похолодание стоит ожидать в Петербурге к выходным. Столбики термометров покажут до 20–25 градусов выше нуля. Кратковременные дожди в некоторых районах города порадуют жителей Северной столицы прохладой.