Петербургские спасатели ликвидируют пожар в Центральном районе города

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Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 13 июля. Возгорание произошло в трехкомнатной коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга. Сообщение поступило на пульт экстренных служб в 05:14 по московскому времени.

Известно, что в коммунальной квартире загорелась обстановка. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Ликвидацией огня занимались три единицы специальной техники и 14 огнеборцев, сведений о пострадавший в результате инцидента на данный момент не поступало.

Ранее МЧС сообщили о возгорании, которое произошло в однокомнатной квартире на Замшинской улице в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погиб один человек.

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