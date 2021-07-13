Петербургские спасатели ликвидируют пожар в Центральном районе города

Санкт-Петербург, 13 июля. Возгорание произошло в трехкомнатной коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга. Сообщение поступило на пульт экстренных служб в 05:14 по московскому времени.

Известно, что в коммунальной квартире загорелась обстановка. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Ликвидацией огня занимались три единицы специальной техники и 14 огнеборцев, сведений о пострадавший в результате инцидента на данный момент не поступало.

Ранее МЧС сообщили о возгорании, которое произошло в однокомнатной квартире на Замшинской улице в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погиб один человек.