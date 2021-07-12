Павлиашвили выпустит песню, которую написал 40 лет назад

Санкт-Петербург, 12 июля. Советский и грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили поделился творческими планами во время музыкального фестиваля «Белы ночи» в Петербурге.

В ближайшее время певец выпустит композицию «Мама, аллилуйя» из нового альбома «Жизнь — это рок-н-ролл. Том первый: песни ирландских моряков». Особенность песни в том, что она была написана 40 лет назад.

«Нам было по 16–17 лет, мы тогда играли в подвале, потому что нас никто не выпустил бы», — вспомнил о периоде написания трека Павлиашвили.

Исполнитель рассказал Nation News, что тогда играл с товарищами очень тяжелый рок и был абсолютно счастлив. При этом артист успевал учиться по классу скрипки и впоследствии окончил консерваторию.

Фестиваль «Белые ночи» оставил у Павлиашвили приятные впечатления благодаря теплому приему. Исполнитель признался, что всегда хорошо чувствует себя в Петербурге.

Сосо Павлиашвили отметил день рождения 29 июня — ему исполнилось 67 лет. В честь знаменательной даты ФАН взял у певца большое интервью.