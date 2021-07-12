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Смертельная авария с мотоциклистом произошла на Володарском мосту

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:54
Происшествия
Смертельная авария с мотоциклистом произошла на Володарском мосту
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 12 июля. Мотоциклист пытался обогнать машину и попал в серьезное ДТП, в результате которого скончался, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что на погибшем был шлем.

По данным следствия, мужчина не справился с управлением после обгона маршрутного автобуса. В результате мотоцикл по инерции въехал в машину на второй полосе. Водителя выкинуло на дорогу.

Ехавший по встречной полосе автобус пытался избежать наезда на тело мужчины и резко затормозил, вследствие чего столкнулся с иномаркой. Правоохранители также добавили, что проезжая часть была мокрой от дождя.

Еще одна авария произошла в Нижнем Новгороде. Там после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки. Еще двое участников движения ранены.

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