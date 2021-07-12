Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 19:59
19:59
Политика
Мухин уличил спецслужбы США в убийстве президента Гаити и волнениях на Кубе
19:58
Наука
Реставраторов возмутила фальшивая «Стена демонов» в норвежской церкви XVII века
19:55
Армия
Рособоронэкспорт покажет новейшую военную технику на выставке DEFEA — 2021 в Афинах
19:54
Общество
Сбежавший от носорогов тиктокер был задержан полицией Сингапура
19:54
Политика
Отрезвляющий эффект: экономист Колташов нашел плюсы в продлении санкций Евросоюза
19:54
Происшествия
Самокатчик разбил стекло автомобилисту на дороге в Калининградской области
19:51
Экономика
НПФ просят банки предоставить данные о начислении средств умершим клиентам
19:49
Происшествия
Смертельная авария с мотоциклистом произошла на Володарском мосту
19:47
Весь мир
Парламент Ливии вновь перенес рассмотрение законопроекта о госбюджете
19:46
Общество
Председатель крымского избиркома рассказал, как в регионе пройдут выборы в Госдуму
Все новости

Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «КовиВак»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:29
Общество
Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «КовиВак»
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 12 июля. Фармбаза Санкт-Петербурга приняла новую партию вакцины против коронавируса «КовиВак». Она насчитывает 8580 доз препарата.

Северная столица ведет работу по наращиванию темпов иммунизации населения. Смольный также делает все для того, чтобы обеспечить в городе необходимый запас вакцины, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Всего город на Неве получил 1 257 022 дозы вакцин от коронавируса. Из них 27 540 — «ЭпиВакКорона», 28 080 — «КовиВак», а все остальное — «Спутник V».

«КовиВак» является однокомпонентной вакциной. Единичного введения препарата достаточно для завершения процесса иммунизации, сообщал врач Максим Терский.

Вернуться назад

петербург коронавирус ковивак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru