Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «КовиВак»

Санкт-Петербург, 12 июля. Фармбаза Санкт-Петербурга приняла новую партию вакцины против коронавируса «КовиВак». Она насчитывает 8580 доз препарата.

Северная столица ведет работу по наращиванию темпов иммунизации населения. Смольный также делает все для того, чтобы обеспечить в городе необходимый запас вакцины, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Всего город на Неве получил 1 257 022 дозы вакцин от коронавируса. Из них 27 540 — «ЭпиВакКорона», 28 080 — «КовиВак», а все остальное — «Спутник V».

«КовиВак» является однокомпонентной вакциной. Единичного введения препарата достаточно для завершения процесса иммунизации, сообщал врач Максим Терский.