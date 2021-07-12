Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 19:59
19:55
Армия
Рособоронэкспорт покажет новейшую военную технику на выставке DEFEA — 2021 в Афинах
19:54
Общество
Сбежавший от носорогов тиктокер был задержан полицией Сингапура
19:54
Политика
Отрезвляющий эффект: экономист Колташов нашел плюсы в продлении санкций Евросоюза
19:54
Происшествия
Самокатчик разбил стекло автомобилисту на дороге в Калининградской области
19:51
Экономика
НПФ просят банки предоставить данные о начислении средств умершим клиентам
19:49
Происшествия
Смертельная авария с мотоциклистом произошла на Володарском мосту
19:47
Весь мир
Парламент Ливии вновь перенес рассмотрение законопроекта о госбюджете
19:46
Общество
Председатель крымского избиркома рассказал, как в регионе пройдут выборы в Госдуму
19:46
Происшествия
Фальшивый учитель работал в школе под Тулой
19:43
Политика
Журналист Джабишвили провел аналогию между ситуацией в Грузии и событиями на Украине
Все новости

Главред журнала «Латинская Америка» рассказал, где искать следы убийства президента Гаити

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:37
Происшествия
Главред журнала «Латинская Америка» рассказал, где искать следы убийства президента Гаити
Global Look Press  /  Dal Pozzolo/Spaziani

Санкт-Петербург, 12 июля. Профессор СПбГУ Виктор Хейфец предположил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к убийству президента Гаити.

Глава Гаити Жовенель Моиз был проамериканским президентом, поэтому следы убийства нужно искать не в США. Такое мнение выразил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

Напомним, Моиз был убит у себя в резиденции. Группа наемников ворвалась в здание и буквально изрешетила тело президента. Супруга Моиза была тяжело ранена, но выжила. Отвечая на вопрос о том, кто мог быть причастен к преступлению, Хейфец отметил, что след нужно искать внутри страны.

«Гаити — это такое карибское Сомали, со всеми вытекающими налогами. Я не думаю, что это просто американцы убрали президента, там может быть американский след, но пока его слишком нарочито демонстрировать. Я бы искал внутренние корни на Гаити», — отметил он.

Моиз никогда не был особо популярным президентом у себя стране, добавил Хейфец. По его словам, ситуацией могли воспользоваться внешние силы.

Вернуться назад

президент убили моиз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru