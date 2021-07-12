Главред журнала «Латинская Америка» рассказал, где искать следы убийства президента Гаити

Санкт-Петербург, 12 июля. Профессор СПбГУ Виктор Хейфец предположил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к убийству президента Гаити.

Глава Гаити Жовенель Моиз был проамериканским президентом, поэтому следы убийства нужно искать не в США. Такое мнение выразил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

Напомним, Моиз был убит у себя в резиденции. Группа наемников ворвалась в здание и буквально изрешетила тело президента. Супруга Моиза была тяжело ранена, но выжила. Отвечая на вопрос о том, кто мог быть причастен к преступлению, Хейфец отметил, что след нужно искать внутри страны.

«Гаити — это такое карибское Сомали, со всеми вытекающими налогами. Я не думаю, что это просто американцы убрали президента, там может быть американский след, но пока его слишком нарочито демонстрировать. Я бы искал внутренние корни на Гаити», — отметил он.

Моиз никогда не был особо популярным президентом у себя стране, добавил Хейфец. По его словам, ситуацией могли воспользоваться внешние силы.