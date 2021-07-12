Синоптик Колесов рассказал, когда похолодает в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июля. Жителей Северной столицы ожидает похолодание в конце недели, заявил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Аномальная жара сохранится на территории Петербурга в ближайшие дни. Температура воздуха будет держаться на отметке около 30 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет немного понижено, рассказал синоптик.

Небольшое похолодание придет в Северную столицу к выходным. Столбики термометров опустятся до 20–25 градусов тепла. Кратковременные дожди пройдут в некоторых районах города и принесут петербуржцам долгожданную прохладу, пообещал Колесов в комментарии 78.ru.