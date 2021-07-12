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Синоптик Колесов рассказал, когда похолодает в Петербурге

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:08
Общество
Синоптик Колесов рассказал, когда похолодает в Петербурге
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 12 июля. Жителей Северной столицы ожидает похолодание в конце недели, заявил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Аномальная жара сохранится на территории Петербурга в ближайшие дни. Температура воздуха будет держаться на отметке около 30 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет немного понижено, рассказал синоптик.

Небольшое похолодание придет в Северную столицу к выходным. Столбики термометров опустятся до 20–25 градусов тепла. Кратковременные дожди пройдут в некоторых районах города и принесут петербуржцам долгожданную прохладу, пообещал Колесов в комментарии 78.ru.

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петербург прогноз похолодание
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