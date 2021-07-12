Особый противопожарный режим продлили в Петербурге до 2 августа

Санкт-Петербург, 12 июля. Запрет на посещение лесов в Северной столице продлен до 2 августа из-за повышенной пожарной опасности, сообщили в Смольном.

Горожанам запрещается разводить костры, жечь мусор и сухую растительность на территории зеленых насаждений в Петербурге. Проводить любые пожароопасные работы в такой местности также нельзя.

Взъезд на территории городских парков и лесов за рулем автомобиля тоже запрещен. Требование не распространяется на технику для хозяйственной деятельности, следует из документа, подписанного губернатором Северной столицы Александром Бегловым.