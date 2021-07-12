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Санкции США стали одной из причин разрушения экономики на Кубе

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:06
Политика
Санкции США стали одной из причин разрушения экономики на Кубе
Global Look Press  /  Steve Sanchez/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 12 июля. Главный редактор журнала «Латинская Америка» и профессор СПБГУ Виктор Хейфец рассказал, что за беспорядками и падением экономики на Кубе могут стоять решения правительства США.

Хейфец принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Он рассказал, что власти островного государства не раз сетовали на то, что решение Америки ввести эмбарго наносит мощнейший ущерб по Кубе в сфере вышеуказанной отрасли. Однако США также являются одним из поставщиков продовольствия, которое привозят в страну в гуманитарных целях.

Сами участники протестов не раз высказывали мнения о том, что власти не могут представить населению модель, которая поможет улучшить жизнь граждан. Главный редактор журнала «Латинская Америка» обратил внимание на то, что СССР старался помогать Кубе, но там все же не прижился социалистический режим.

Также профессор СПбГУ отметил, что местные врачи смогли разработать и зарегистрировать не менее трех вакцин от коронавируса, но там уже зарегистрировали более 200 тыс. заражений на страну с населением в 11 млн человек. Сама пандемия лишила людей возможности работать с туристами, которые ранее были для местных жителей один из основных источников дохода.

Глава Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что российская вакцина «КовиВак» показала большую эффективность в противостоянии врачей со штаммом коронавируса «Дельта».

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экономика протесты куба хейфец
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