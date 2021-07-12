Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 18:25
18:25
Общество
«Ленком» купил бесплатное «Доходное место» почти за 43 миллиона рублей
18:22
Происшествия
Проверка организована по факту обрушения потолка бизнес-центра в Петербурге
18:21
Спорт
Бывшим игрокам ФК «Черноморец» предъявили обвинение по итогам дела о договорном матче
18:20
Происшествия
Более десяти спасателей тушили пожар в жилом доме в Ленобласти
18:19
Экономика
Молодые ученые России представят инновационные проекты в рамках МАКС-2021
18:17
Весь мир
Почему диалог Путина с Байденом вызывает опасения в Китае
18:16
Армия
Российские летающие «роботы» напугали американских экспертов
18:16
Политика
Елена Панина: США вновь бесцеремонно поучают охваченную протестами Кубу
18:15
Общество
Уникальный метод проектирования полимерных композитов предложили в России
18:12
Происшествия
Главврач клиники Бехтерева рассказал ФАН о безопасности пациентов
Все новости

Главврач клиники Бехтерева рассказал ФАН о безопасности пациентов

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:18
Происшествия
Главврач клиники Бехтерева рассказал ФАН о безопасности пациентов
Global Look Press  /  Tunahan Turhan

Санкт-Петербург, 12 июля. Главный врач центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева заверил, что учреждение полностью соответствует нормам безопасности.

По его словам, техническая оснащенность стационаров, включая раздел безопасности для пациентов психиатрического, неврологического и нейрохирургического профиля, отвечает всем требованиям.

Порядок оказания медпомощи пациентам такого профиля предполагает разную степень медицинских, социальных и бытовых ограничений в зависимости от диагноза. На условия также влияет степень тяжести заболевания и характер ее течения у каждого конкретного пациента. Все эти нюансы определяются во время госпитализации, утверждают в администрации клиники Бехтерева.

Один из пациентов 5 июля получил серьезные травмы при падении из окна. В больнице организовали служебную проверку.

Вернуться назад

больница петербург бехтерева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru