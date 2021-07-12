Главврач клиники Бехтерева рассказал ФАН о безопасности пациентов

Санкт-Петербург, 12 июля. Главный врач центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева заверил, что учреждение полностью соответствует нормам безопасности.

По его словам, техническая оснащенность стационаров, включая раздел безопасности для пациентов психиатрического, неврологического и нейрохирургического профиля, отвечает всем требованиям.

Порядок оказания медпомощи пациентам такого профиля предполагает разную степень медицинских, социальных и бытовых ограничений в зависимости от диагноза. На условия также влияет степень тяжести заболевания и характер ее течения у каждого конкретного пациента. Все эти нюансы определяются во время госпитализации, утверждают в администрации клиники Бехтерева.

Один из пациентов 5 июля получил серьезные травмы при падении из окна. В больнице организовали служебную проверку.