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Профессор СПбГУ Хейфец: протесты на Кубе координируют соцсети
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Профессор СПбГУ Хейфец: протесты на Кубе координируют соцсети
Политика
Профессор СПбГУ Хейфец: протесты на Кубе координируют соцсети
Global Look Press  /  Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 12 июля. Пресс-конференция Медиагруппы «Патриот» прошла в Петербурге. Приглашенные эксперты обсудили протесты на Кубе и высказали предполагаемые прогнозы.

Одним из спикеров пресс-конференции стал главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец. Эксперт заявил, что нынешние протесты, проходящие на территории восьми городов, являются самыми масштабными за последние 27 лет истории островного государства.

Так как в Кубе нет оппозиционных СМИ, ситуацию с антиправительственными акциями протеста координируют в различных блогах и социальных сетях, считает Виктор Хейфец.

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протесты куба пресс-конференция соцсети Виктор Хейфец
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